Concours : remportez un barbecue de table Berghoff

© Berghoff

Cette semaine, VivaCité vous offre de quoi devenir le/la pro du barbecue ! Tentez de remporter le barbecue de table Berghoff à transporter partout.

Pratique et esthétique, profitez d’un barbecue en extérieur quand vous en avez envie, où vous en avez envie : au jardin, au balcon, au parc ou à la plage. Doté d’un design compact et d’une bandoulière pratique, il se transporte facilement et s’installe en quelques secondes seulement.

(Valeur de l’objet : 199 euros)