A l’occasion de la sortie du nouvel album d’Astérix - "Astérix et le Griffon", VivaCité vous plonge dans l’ambiance des irréductibles Gaulois.

remportez la nouvelle BD "Astérix et le Griffon" et vos places famille pour le Parc Astérix ! -...

remportez la nouvelle BD "Astérix et le Griffon" et vos places famille pour le Parc Astérix ! -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Concours en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Comment participer?

Ecoutez VivaCité toute cette semaine et la semaine prochaine du lundi 25 au vendredi 29 octobre et gagnez des albums d’Astérix, des dizaines d’entrées pour le parc Astérix et même un séjour en famille pour 4 personnes !