C’est toujours un plaisir de se rendre à Pairi Daiza. Et comme on sait que vous aimez particulièrement ce magnifique parc animalier, nous vous offrons des entrées pour toute la famille. Vous y découvrirez la grande nouveauté de cette saison, La terre du froid, qui met à l’honneur l’Arctique et l’Antarctique avec ses ours blancs, morses, tigres de Sibérie… Mercredi, l’émission Sur la route y sera en direct.