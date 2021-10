Concours : remporter un an de télécommunication sur VivaCité

Le télétravail a tué votre internet ? Votre facture Gsm devient incontrôlable ?

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre, écoutez Les Ambassadeurs de 14h30 à 17h00 et jouez avec Michaël Pachen et Camille Delhaye pour tenter de gagner un an d’abonnement GSM, Internet et télévision.

En partenariat avec Wikipower, votre plateforme d’achat groupé depuis 10 ans.

A remporter : 1 an de télécommunication à concurrence d’un montant maximum de 850€ TTC.