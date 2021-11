Concours de dessin pour la Saint-Nicolas : tentez de remporter des cadeaux LEGO

Cette année, le grand saint gâte les enfants sages qui écoutent VivaCité avec un grand concours de dessin en collaboration avec LEGO et les magasins Jouets Broze !

Pour participez, envoyez dès à présent le plus beau dessin sur le thème de la Saint-Nicolas via le formulaire ci-dessous, avant le vendredi 3 décembre à midi, et vous serez peut-être sélectionné pour jouer avec nous et gagner votre cadeau LEGO préféré !

Le samedi 4 décembre, Saint-Nicolas en personne sera en studio avec nos animateurs pour annoncer les gagnants !

Une sélection des plus beaux dessins sera à retrouver sur le site internet de VivaCité.