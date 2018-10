Combien de temps travaillez-vous pour 67 cents ? Un producteur de cacao en Afrique de l’Ouest, toute une journée...

C’est avec ce slogan que Fairtrade Belgium lancera sa nouvelle campagne à l’occasion de la semaine du commerce équitable (3-13 octobre 2018). Gardez les yeux ouverts : pendant toute la semaine du commerce équitable, Fairtrade Belgium multipliera les initiatives en télé en partenariat avec Vivacité et la Une, sur le web, et sur les réseaux sociaux il y aura quelques surprises... Une campagne qui s’annonce forte en chocolat !

Le consommateur Belge est de plus en plus mobilisé pour le cacao Fairtrade. Et tant mieux. Parce que la situation des producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest - l’origine de plus de 60 % de la récolte mondiale - est tout sauf rose. La majorité des producteurs y vivent encore dans une pauvreté extrême, sans accès à l’eau courante, l’électricité, les soins de santé ou encore l’éducation. Cette situation dramatique entraîne en plus de mauvaises conditions de travail, le travail des enfants, la déforestation et de nombreux autres problèmes endémiques.

Le producteur de cacao moyen au Ghana a plus de 50 ans

Vu les conditions actuelles, la prochaine génération de planteurs ne voit guère d'avenir dans la culture du cacao. Aujourd'hui, le producteur de cacao moyen au Ghana a plus de 50 ans. La culture du cacao demeure pourtant la meilleure option pour les petites exploitations familiales. En Côte d’Ivoire, le plus grand producteur de cacao au monde, il n’y a pas d’alternative qui procure au paysan ivoirien un revenu stable et une certaine sécurité foncière. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce soit une affaire rentable. La situation est particulièrement urgente en Côte d’Ivoire et au Ghana. Ces deux pays produisent près de deux tiers du cacao disponible sur le marché mondial. Paradoxalement, le monde entier s’arrache leur cacao, mais à l’autre bout de la chaîne, les producteurs vivent pour la majorité dans l’extrême pauvreté.