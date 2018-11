Du samedi 17 au dimanche 25 novembre, Cocoon, le plus grand salon maison et déco de Belgique s’installe à Brussels Expo, mais aussi sur VivaCité!

Rendez-vous dans le 8-9, la Vie du bon côté, Quoi de neuf et Viva week-end. Avec des spécialistes, retrouvez toutes les infos pratiques du salon. Rendez-vous toute la semaine sur VivaCité et sur Cocoon.be. Découvrez les dernières tendances pour réinventer votre ameublement au salon Cocoon, le salon maison et décoration à Bxl Expo.

