COCOON 2021 : Le Salon Maison et Déco ouvert du 19 au 22 novembre à Brussels Expo

Le salon COCOON, dédié à la maison et à la décoration, ouvrira ses portes du 19 au 22 novembre prochain. Un salon complètement repensé avec des zones à thèmes, des ateliers, des marques belges et une foule d’inspiration pour créer un intérieur cosy et design.

Chaque année, COCOON rassemble les grands acteurs du secteur de la décoration, du design, du textile, pour toute la maison.



Cette année, le salon COCOON a invité bon nombre de marques belges labelisées " J’achète Belge ". Pour répondre aux besoins des visiteurs de pouvoir se projeter et de vivre une expérience, e divers activités interactives et certaines zones à thèmes ont été mises sur pied :

Creativity Platform by Spot : cette année, COCOON s'associe à Spot et propose plusieurs workshops durant lesquels les visiteurs pourront mettre la main à la pâte pour créer des objets de déco sur mesure en macramé, des compositions florales, des décors muraux ou de table ou encore leur propre savon fleuri. La Creativity Platform se trouve dans le Palais 2 et un enregistrement aux workshops est obligatoire sur le site de Spot . La participation à ces workshops est payante et limitée dans le nombre d'inscriptions.

Man Cave : qui ne rêve pas d'avoir une pièce dédiée rien qu'à soi dans sa maison ? Bien que son nom soit destiné aux hommes, la " Man Cave " peut également séduire les femmes. Une pièce unique dans laquelle il sera possible de découvrir un aménagement idéal avec un bar à gin, un canapé style Chesterfield, un kicker, une zone pour jouer à FIFA … La " Man Cave " sera à découvrir dans le Palais 4.

The Green House : la terrasse et le jardin ne sont pas à laisser de côté une fois que l'hiver arrive. Pourquoi ne pas aménager la terrasse avec une jolie véranda chauffée, des petits plaids et des lumières tamisées ? Dans le Palais 4, la Green House offrira un confort maximal avec sa terrasse aménagée et permettra à tout un chacun de se prendre à rêver à un Noël en extérieur, tout en profitant de la chaleur de l'intérieur.

Tout le salon COCOON prendra place dans les Palais 2 et 4 de Brussels Expo.

Le salon est également facilement accessible en transports en commun.