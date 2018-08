Cette semaine, Clara Luciani est la première invitée de l'année du Tip Top de Vivacité!

Clara Luciani est ce soir dans le Tip Top dès 19h sur Vivacité!

LA révélation francophone de l’année vous présente " Sainte Victoire " son tout premier album. Après un premier EP " Monstre d’Amour" convaincant, son premier album était attendu. Et les 10 titres de l'album touche en plein cœur. Clara Luciani a un don pour l'écriture, celui de transposer le récit personnel en

une valeur universelle.Tour à tour féline et passionnée (Eddy, Monstre d’Amour), introspective et insaisissable (Les Fleurs, Dors, On ne Meurt pas d’Amour), féminine et féministe (La Grenade, Drôle d’Époque), vindicative et véhémente (La Dernière Fois, Comme toi), cette jeune femme a du caractère.

Découvrez-la dès ce lundi dans le Tip Top...