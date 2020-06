Cet été au Pass, on se reconnecte à la nature !

Tous dehors pour explorer et profiter de la nature !

Pour l’occasion le Pass propose 4 nouvelles animations principalement extérieures – sur inscription le jour de la visite :

Mini potager

Tomates, basilic, roquette… quelles graines allez-vous associer et quel sol choisir pour que la récolte soit fructueuse ?

Hôtel à insectes

Papillons, coccinelles, bourdons, quel insecte souhaitez-vous héberger ? Créez votre hôtel à insecte personnalisé sur ordinateur et laissez la découpeuse laser s’occuper du reste !

Mare vivante

Une mare, ça grouille de vie. Animaux et plantes y sont comme des poissons dans l’eau.

Et si on les observait ?

Biodiversité, source de…

Nourriture, matière, biomimétisme… la biodiversité nous inspire...

Explorez-la à travers un panel de mini activités.