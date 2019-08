Ces 30, 31 août et 1 septembre, le Festival au fil de l'eau vous accueille sur le site enchanteur de l'Abbaye d'Aulne pour une édition plus "BARGES" que jamais !

Trois jours d'ambiance musicale à ne pas manquer: un vendredi rock d'anthologie, un samedi festif et familial et un dimanche urbain de folie ! Avec, rien que pour vous, les ingrédients traditionnels qui font la réputation du Festival : convivialité, sens de l'accueil et de la fête, ouvert à tous les publics et, bien entendu, toujours aussi barge, sur l'eau avec la célèbre scène flottante, et sur la plaine, avec des festivaliers fous de musique, déjantés de la fête.