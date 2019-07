Ces 12,13 et 14 juillet, c'est Le LuxairTours Baudet'stival à BERTRIX

Le LuxairTours Baudet’stival est LE rendez-vous incontournable en Centre Ardenne avec plus de 20.000 spectacteurs en 2018 !

L’édition 2019 s’annonce grandiose avec toujours les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du festival :musique, ambiance, été, vacances et décontraction...

SOPRANO // KENDJI GIRAC // JENIFER LOUIS BERTIGNAC // COEUR DE PIRATEHYPHEN HYPHEN // ALICE ON THE ROOF

MOSIMANN // MUSTII et bien d'autres sur BAUDETSTIVAL