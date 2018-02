Célibataire? Vivacité vous propose une St-Valentin incroyable...

Vous êtes célibataire mais vous voulez fêter la St Valentin ?

C’est tout à fait possible… Vivacité vous offre un 14 février " INCROYABLE " avec Benjamin Marechal qui vous emmènera de folie en folie.

Vous êtes libre le 14 février? Répondez aux questions ci-dessous... C’est un jury composé de Sara de Paduwa, David Jeanmotte et Maximilien Dienst qui déterminera le duo de célibataire qui accompagnera Benjamin pour un 14 février inédit! Le casting aura lieu toute la semaine du 5 au 9 février dans Quoi de Neuf? Les gagnants seront prévenus en direct le 13 février dans le 8/9... Tenté(e)? A vous de jouer...

Avec la participation de Best in sky, de Thalys et du château du lac de Genval.