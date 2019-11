'Ceci n'est pas un corps', une exposition sur l'hyperréalisme dès le 22 novembre, Parc de la Boverie à Liège 

HYPERREALISM SCULPTURE

CECI N’EST PAS UN CORPS

Du 22.11.2019 au 3.05.2020

Hyperrealism is the authentic fake. Umberto Eco

Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps’ est une exposition sur l’hyperréalisme, un courant artistique apparu dans les années 1970 aux Etats-Unis, dont les techniques sont explorées depuis par de nombreux artistes contemporains.

L’exposition présente une série de sculptures hyperréalistes, qui ébranlent notre vision de l'art. Réalité, art ou copie ? L’artiste hyperréaliste tourne le dos à l’abstraction et cherche à atteindre une représentation minutieuse de la nature au point que les spectateurs se demandent parfois s’ils ont affaire au corps vivant. Ces œuvres génèrent ainsi une sensation d’étrangeté, mais sont toujours porteuses de sens.

Le sous-titre de l’exposition fait référence à la célèbre œuvre de René Magritte " Ceci n'est pas une pipe ", qui questionnait le rapport de l’art à la réalité. Les artistes exposés à La Boverie s’attèlent à donner du corps humain la représentation la plus fidèle et vivante possible.

Les temps forts de l’exposition :

L'exposition rassemble plus de 40 sculptures hyperréalistes d’artistes internationaux de premier plan : George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, John De Andrea, Paul McCarthy,…

Le Musée de La Boverie est une étape d’une tournée mondiale avec, rien qu'à Rotterdam, 220.000 visiteurs en moins de quatre mois !

Une coproduction de Tempora, IKA, Demeter et La Ville de Liège.