Ce samedi, la Grande Evasion vous propose un séjour dans la Savane... en Auvergne !

Direction Le PAL , 5e parc à thème de France, à la fois parc d’attractions et parc animalier où évoluent 700 animaux sauvages. En famille, vous dormirez au cœur de la nature, dans les luxueux Lodges du PAL sur pilotis, entourés des gnous et des zèbres, ou des hippopotames et pélicans du lac africain!

Séjour offert:

Séjour aux Lodges du PAL pour une famille de 4 personnes (2 enfants et 2 adultes) incluant 2 nuitées en Lodge, les petit déjeuners et dîners du soir au restaurant Tanganika (avec vue sur la savane et les animaux), ainsi que les entrées au PAL, parc d’attractions et parc animalier, pour 2 jours.

Période de validité: du mardi 18 juin au jeudi 8 août 2019, sauf les vendredi et samedi soir, et, en fonction des disponibilités. Pensez à réserver au plus tôt!