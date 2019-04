Ce samedi, la Grande Evasion vous propose un Circuit en Corse !

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter votre Circuit en Corse

Si vous n’êtes jamais allé en Corse, ce circuit est fait pour vous! 8 jours à parcourir l’Ile de Beauté du Nord au Sud à la découverte des plages lagons, du maquis, des vignobles, des calanques et des plus belles villes et ports: Ajaccio, Bonifacio, Bastia ou Corte, et cela, en pension complète! Voilà ce qu’on vous offre avec le tour-opérateur belge bttours , qui viendra même vous chercher à la maison pour vous conduire à l’aéroport!

Séjour offert:

1 circuit en Corse du Nord au Sud, de 8 jours/7 nuits pour 2 personnes, avec les vols A/R Air Corsica au départ de Charleroi et la prise en charge du gagnant à son domicile pour le conduire à l’aéroport (idem au retour pour le trajet aéroport-domicile). Le circuit inclut notamment la pension complète, avec 4 nuits dans le Nord de la Corse et 3 nuits dans le Sud, l’accompagnement francophone, la visite guidée d’Ajaccio et Bastia, la visite de Bonifacio et Corte en petit train touristique, une dégustation de vins, une soirée "chants et guitares corses", la visite d’un moulin à huile, un audiophone personnel pour chaque visite guidée…

Le programme complet et les dates de départ sont à découvrir dans la brochure Eté 2019 de BT Tours, page 34: http://brochure.bttours.be/brochure/bt-tours-vos-voyages-2019