Ce samedi, la Grande Evasion vous offre un séjour dans la Creuse

On vous offre un séjour dans la Creuse !

Direction le centre de la France pour des vacances sous le signe de l’art ET de l’art de vivre dans la Creuse!

Au cœur de la campagne, vous découvrirez des lieux insolites, culturels et "tendance", comme l’incroyable Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson et la Vallée des Peintres, où vous séjournerez une semaine dans une suite contemporaine des 48 Urban Suites, qui fait aussi galerie d’art et boutique de déco!

Vous connaissez déjà la Creuse? Dites-le nous sur notre page Facebook - La Grande Evasion

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter votre séjour dans la Creuse

Plus d'infos - Tourisme Creuse: www.tourisme-creuse.com