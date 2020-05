Ce samedi, La Grande Evasion vous offre un séjour au cœur des Lacs de l'Eau d'Heure

"Les prochaines vacances seront proches, mais dépaysantes !

Ce samedi, direction le merveilleux site naturel des Lacs de l’Eau d’Heure : 1800 hectares de forêts, prairies et les plus grands lacs de Belgique !

On vous offre un séjour en famille dans l’une des villas au bord de l’eau du Golden Lakes Village, dont vous pourrez profiter jusqu’en 2021 ! A vous les sports nautiques, les balades sur le Ravel ou en trottinette électrique tout-terrain !

Au cœur du merveilleux site naturel des Lacs de l’Eau d’Heure (1800 hectares rassemblant forêts, prairies et les plus grands plans d’eau de Belgique), le Golden Lakes Village est un village de vacances au bord de l’eau qui rassemble de luxueuses villas à louer en famille ou entre amis (jusqu’à 8 personnes), un hôtel 4 étoiles avec restaurant bistronomique et dont les chambres ont vue sur l’eau, ainsi que le Natura Parc, proposant notamment plusieurs parcours accrobranches et (c’est unique dans la région) la location de trottinettes électriques tout terrain.

Le Golden Lakes Village est donc un endroit idéal pour passer des vacances dépaysantes dans la nature en Belgique et pour profiter de tous les autres attraits des Lacs de l’Eau d’Heure : sports nautiques, parc aquatique, randos et balades à vélo sur le Ravel, tour en bus amphibie (le Crocodile Rouge)…

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14 heures et 16 heures et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Vous avez déjà été aux Lacs de l’Eau d’Heure ? Venez partager vos souvenirs de vacances, sur notre page Facebook La Grand