Ce samedi, la Grande Evasion vous offre la Dolce Vita au coeur des Abruzzes

La Grande Evasion vous offre la Dolce Vita à la Villa Susanna, dans les Abruzzes !

Avec Emozioni; LE spécialiste belge de l’Italie, direction l’hôtel-wellness Villa Susanna, perché dans la montagne, avec piscine, resto du terroir et vue sur la chaîne des Apennins et la mer, qu’on rejoint en 10 minutes.

A bord de votre voiture de location, vous pourrez aller à la rencontre des vignerons et, pourquoi pas, vous offrir une balade sur les traces des loups et des ours, dans les parcs nationaux de la région.

VivaCité - La Grande Evasion

Séjour offert:

Emozioni vous offre un séjour pour 2 personnes d’une semaine (7 nuits), en chambre double avec petits déjeuners, à l’hôtel-wellness Villa Susanna, dans les Abruzzes. L’hôtel compte un spa, un restaurant du terroir et un vaste jardin avec piscine et vue imprenable sur la mer Adriatique et les montagnes des Apennins. Les vols A/R de la Belgique jusqu’à Rome sont compris, ainsi que la voiture de location.

Validité: jusqu’au 31/12/2019 (retour inclus), selon disponibilités.

Emozioni; LE tour-opérateur belge spécialiste de l’Italie: www.emozioni.be ​​​​

l’hôtel-wellness Villa Susanna