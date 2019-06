Ce samedi, la Grande Evasion vous offre Bali sur un plateau !

Vous en rêviez ? On vous y invite ! Bali, "l’île des dieux", en Indonésie est l’une des plus belles îles du monde... Et on ne vous y invite pas n’importe comment !

Grâce à l’agence "Voyages Copine", vous y passerez 10 jours dans les villas privées et lodges balinais des 3 hôtels de charme de Mathis Collection, installés dans les plus beaux coins de l’île ! Et pour aller jusque-là, vous volerez à bord des avions d’Emirates, au départ de Bruxelles !

Vous connaissez déjà Bali ?

