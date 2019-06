Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène vous ressourcer dans la Vienne

Ecoutez Vivacité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter ce séjour d'exception !

Au programme: des moments bien-être, des balades dans le village en bord de rivière et pourquoi pas la visite du Futuroscope, à moins d’une heure de route?

Direction la cité thermale de La Roche-Posay et l’hôtel de charme Au Clos Paillé , installé dans un parc d’un hectare avec piscine, à 2 pas du parc thermal et du Spa Source!

On vous emmène dans la Vienne, pour un séjour sous le signe du ressourcement!

- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés

Séjour offert :

Un séjour de 5 nuitées pour 2 personnes avec petits déjeuners en chambre double confort à l’Hôtel Au Clos Paillé, hôtel de charme et de caractère, au calme dans son parc d’un hectare avec piscine et espace lounge, à 2 pas du parc thermal et du Spa Source de La Roche-Posay + 1 entrée par personne offerte pour une journée au Spa Source.

Validité: Valable jusqu'au 22 juin 2020, sous réserve de disponibilité.