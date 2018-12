Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Chaque année, 2000 Belges parcourent les Chemins de Saint-Jacques, qui mènent tous à la ville-joyau de Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne.

Ce samedi, avec l’Office Espagnol du Tourisme, on vous offre un séjour sur ces chemins dans un Parador; un monument du patrimoine reconverti en hôtel de charme. A vous de choisir le chemin et le Parador pour découvrir, comme les randonneurs et les pèlerins, une nature et une culture époustouflantes.

Séjour offert: séjour pour 2 personnes de 3 nuits, avec petits déjeuners, en chambre double, dans un Parador au choix, parmi les près de 100 Paradores répartis dans toute l’Espagne + les billets d’avion A/R au départ de la Belgique.

Conditions et validité: de janvier à juin 2019, hors vacances scolaires et selon disponibilités.

A noter que certains Paradores appliquent un supplément durant l’année et d’autres n’acceptent pas les réservations/bons d’échange durant les mois de juillet et août. Les suppléments éventuels devront être payés directement à l’établissement. Enfin, le BON NUIT PARADORES ne sera ni prolongé ni remboursable ou échangeable. Aucune autre promotion temporaire ne pourra s’ajouter au bon.

Pour plus d’infos, veuillez consulter les conditions sur www.parador.es/tengo-un-bono-noche.

Les billets d’avion, eux, sont valables vers n’importe quel aéroport espagnol, pour une valeur maximale de 500 euros pour les 2 billets A/R TTC.