Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène en croisière à bord d'un bateau sans permis au coeur de la France

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter votre escapade fluviale pour 2/4 personnes

...Avec la compagnie "Le Boat", on vous offre une semaine de croisière à bord d’un bateau sans permis, habitable et tout équipé! Vous dormirez à bord et vous naviguerez vous-même, à votre rythme, sur les plus belles voies navigables de Bourgogne, de Bretagne, d’Alsace, de Camargue ou encore de Charente...

Le Boat - © Tous droits réservés

Séjour offert:

Le Boat vous offre la location d’un de ses bateaux habitables à piloter soi-même, sans permis, pour 2/4 personnes pour une semaine (7 nuits), dans l’une des destinations françaises proposées par la compagnie (hors Lot et Canal du Midi). Au choix: la Bretagne, l’Aquitaine, la Charente, l’Alsace-Lorraine, la Camargue, la Bourgogne (Franche-Comté ou Loire-Nivernais).

Validité :

Cette location sera mise à disposition pour un départ et un retour selon les disponibilités de LE BOAT pendant les périodes suivantes:

Du 23 mars au 06 avril 2019

Du 11 au 25 mai 2019

Du 11 au 30 juin 2019

Du 20 septembre à fin octobre 2019

Réservation à effectuer au plus tôt deux mois avant la date de départ.

Ce lot comprend:

la location du bateau (modèle "Standard", bateau déterminé par LE BOAT).

Les draps et les serviettes de bain pour chaque passager.

L’initiation à la navigation le jour du départ.

L’assistance technique.

Les documents de croisière à bord du bateau.

Un forfait carburant à hauteur de 250 euros.

Ne sont pas inclus:

Les transports A&R jusqu’au bateau.

Les repas quotidiens, les boissons et autres dépenses et assurances personnelles.

La caution à déposer au départ ou le forfait dégâts.

Et plus généralement tout ce qui n’est pas mentionné dans "ce lot comprend".

Cette location sera mise à disposition pour un départ et un retour selon les disponibilités de LE BOAT pendant les périodes suivantes:

Du 23 mars au 06 avril 2019

Du 11 au 25 mai 2019

Du 11 au 30 juin 2019

Du 20 septembre à fin octobre 2019

Réservation à effectuer au plus tôt deux mois avant la date de départ.

Possibilité de réserver une croisière sur le Canal du Midi, si disponibilités en "last minute", avec réservation:

15 jours avant la date de départ souhaitée pour une croisière en aller simple.

Une semaine avant la date de départ souhaitée pour une croisière en aller-retour.

Selon disponibilités toujours en "last minute", les gagnants auront également la possibilité d’effectuer la croisière entre le 1er et le 13 juillet 2019 ou entre le 18 et le 31 août 2019 en réservant:

15 jours avant la date de départ souhaitée pour une croisière en aller simple.

Une semaine avant la date de départ souhaitée pour une croisière en aller-retour.

La liste des croisières proposées sera déterminée par Le Boat.

Aucune location ne pourra être envisagée pendant les périodes suivantes:

Du 14 juillet au 17 août 2019

Du 1er au 19 septembre 2019

Toute location non utilisée pendant les périodes proposées sera perdue, sans compensation matérielle ou financière. Elle ne pourra pas non plus être reportée sur la saison de navigation 2020, pour quelque raison que ce soit.