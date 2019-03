Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène en citytrip à Toulouse

6 nuits pour 2 personnes en chambre double, avec petits déjeuners, à l’hôtel Novotel Toulouse Compans Caffarelli**** . Au cœur de Toulouse, cet hôtel contemporain est situé au calme, entouré du superbe jardin japonais et du Canal du Midi. Profitez du soleil toulousain dans les chambres spacieuses (dont certaines avec balcon), sur la terrasse ou au bord de la piscine extérieure donnant sur le parc. Éveillez vos papilles au Gourmet Bar et découvrez la convivialité et les saveurs de la gastronomie du Sud-Ouest.