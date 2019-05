Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène en Auvergne, au coeur du Cantal

Ce samedi 11 mai, destination l'Auvergne et plus précisément le Cantal.

Saisissez votre chance pour remporter un magnifique séjour dans une location pour 4 personnes en Auvergne. Vous serez accueillis dans un gîte situé au cœur du plus grand volcan d’Europe et vous pourrez sillonner le département du cantal, à pied, à vélo ou bien tout simplement en voiture et découvrir ainsi toutes les richesses de ce territoire fort de sa gastronomie et de ses paysages époustouflants.

Vous connaissez déjà l'Auvergne ? Dites-le nous sur notre page Facebook - La Grande Evasion