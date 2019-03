Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène en Argentine !

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de prendre votre envol pour l' Argentine.

Et tout cela grâce à Air Europa au départ de Bruxelles via Madrid, à bord d’un avion Dreamliner 787 ou d’un Airbus A330!

Séjour offert:

AIR EUROPA vous offre 2 billets d’avion A/R Bruxelles-Buenos Aires OU Bruxelles-Iguazu, toutes taxes comprises.

Validité: jusqu’au 20 février 2020, selon disponibilités et en dehors des jours fériés et vacances scolaires et notamment en dehors des périodes suivantes: du 1er au 10 mars 2019, du 12 au 22 avril 2019, du 21 juin au 2 septembre 2019, du 13 décembre 2019 au 8 janvier 2020 et date du salon FITUR Madrid 2020.