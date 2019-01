Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène en Albanie !

Ce samedi, on vous emmène en Albanie !

"On vous fait parfois découvrir des destinations méconnues. Ce samedi, direction l’Albanie ! Juste au-dessus de la Grèce et en face de l’Italie, l’Albanie offre des plages de rêve, des paysages montagneux intacts, des villes historiques et villages médiévaux classés par l’Unesco.

Vous pourrez découvrir tout cela grâce au circuit tout compris d’une semaine, en français, qu’on vous offre avec le tour-opérateur belge BT Tours.

Vous connaissez déjà l’Albanie? Dites-le nous sur Facebook Vivacité – La Grande Evasion!

Séjour offert :

1 circuit en Albanie de 8 jours/7 nuits pour 2 personnes en pension complète, avec guide francophone, les vols A/R, l’hébergement en hôtel 3 et 4*, une boisson au cours des repas et la prise en charge au domicile du gagnant pour le conduire à l’aéroport.

Le programme du circuit inclut notamment: la découverte des principaux sites classés par l’Unesco et de certaines des plus belles plages, une rencontre avec une famille albanaise, un déjeuner dans une ferme piscicole, une dégustation de bière locale…

Le programme complet et les dates de départ sont à découvrir dans la brochure Eté 2019 de BT Tours, page 81, qui sera disponible sous peu.

Infos sur www.bttours.be ou en agence de voyage

Validité :

Différentes dates de départ sont possibles, entre avril et octobre 2019, en fonction des disponibilités au moment de la réservation.

Plus d'infos : www.bttours.be