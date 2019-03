Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène dans les Hautes-Alpes

Ce samedi 09 mars, la Grande Evasion vous emmène dans les Hautes-Alpes, dans la station chaleureuse et familiale d’Orcières.

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter un séjour d'une semaine pour 4 personnes, valable en été et comprenant l'hébergement, les forfaits remontées mécaniques donnant accès au domaine de randonnée et VTT, avec un accès illimité à la piscine et à la patinoire.

Etes-vous déjà allés dans les Hautes-Alpes ? Racontez-nous vos aventures sur notre page Facebook Vivacité – La Grande Evasion!

Séjour offert: un séjour d'une semaine valable en été, pour 4 personnes