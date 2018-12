Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène dans le Sud de la France, à Montpellier !

Ce samedi, on vous envoie dans le Sud de la France pour un citytrip d’une semaine à Montpellier!

Jeune, animée et culturelle avec ses nombreux musées et festivals, Montpellier se trouve aussi à 30 minutes à vélo des plages de la Méditerranée. Vous séjournerez à l’hôtel 3* Ibis Montpellier Centre Comédie, à 2 pas des rues commerçantes et piétonnes du centre historique.

Séjour offert :

Un séjour de 6 nuits pour 2 personnes en chambre double avec petits déjeuners à l’Hôtel 3* Ibis Centre Comédie, en plein centre de Montpellier + 1 City Card 48h pour 2 personnes (qui comprend de nombreuses gratuités et réductions, parmi lesquelles la gratuité des transports en commun, une visite guidée de la ville, la visite de la serre amazonienne, les jardins du château de Flaugergues, etc...).

Conditions et validité :

Du 1er janvier au 31 mai 2019 et du 1er octobre au 31 décembre 2019, sous réserve de disponibilité. Attention: la taxe de séjour à charge du gagnant et à régler directement à l’hôtel, sur place: 1,50€ par jour et par personne.

Plus d'infos : www.montpellier-tourisme.fr - l’hôtel 3* Ibis Montpellier Centre Comédie - www.accorhotels.com