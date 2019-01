Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène buller et cocooner au Mondorf Domaine Thermal

Ce samedi, on vous emmène cocooner et buller au célèbre Mondorf Domaine Thermal.

Les fêtes sont finies, mais pas les cadeaux!

On vous emmène cocooner et buller au célèbre Mondorf Domaine Thermal, au Luxembourg. Profitez de 3 nuits en suite au Mondorf Parc Hôtel 4 étoiles supérieur, avec l’accès à toutes les installations thermales et de fitness, profitez aussi de soins comme un message et un enveloppement au chocolat!

Séjour offert :

Séjour de 3 nuitées pour 2 personnes en Suite au Mondorf Parc Hôtel****Superior, incluant les petits déjeuners "buffet-gourmet", l’accès à l’ensemble des installations thermales et de fitness pendant tout le séjour + 3 soins SPA par personne:

Un Massage de 50 minutes

Un Bain Impérial aux fleurs de roses avec une coupe de crémant

Un Enveloppement au chocolat

Validité :

jusqu’au 31 décembre 2019, sur réservation et en fonction des disponibilités.

Plus d'infos : www.mondorf.lu