Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène aux sports d'hiver!

C’est la destination ski numéro 1 des Belges et on vous y emmène!

On vous offre une semaine aux Menuires, une station familiale et animée au cœur de la Vallée de la Tarentaise, en Savoie. Vous pourrez découvrir le domaine des 3 Vallées et faire des expériences sportives et d’après-ski originales, comme monter dans la dameuse au clair de lune et tester le nouveau snowpark! Vous connaissez déjà les Menuires? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert : Séjour d’une semaine aux Menuires pour 2 personnes dans un appartement meublé, avec 1 ski pass 6 jours par personne pour les remontées mécaniques "Menuires".

Validité : pendant la saison hiver 2018-2019, sous réserve de disponibilités et hors vacances scolaires françaises.