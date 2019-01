Ce samedi, la Grande Evasion vous emmène à Marne-la-Vallée !

La Grande Evasion vous propose un magnifique séjour à Villages Nature® Paris, à Marne-la-Vallée.

On vous offre une destination de vacances éco-touristique UNIQUE en Europe, à 2 pas de Paris et de Disneyland Paris.

Direction "Villages Nature Paris": un village de vacances à l’architecture insolite signé Center Parcs situé en pleine nature avec des cottages et appartements cosys autour d’un lac. Des restaurants et une multitude d’activités tournées vers la nature et le fun vous sont proposées. L’Aqualagon, la Ferme pédagogique, les Jardins extraordinaires et le Spa n’en sont que quelques exemples.

Vous connaissez Villages Nature Paris? Dites-le-nous sur Facebook Vivacité – La Grande Evasion!

Détail séjour : Un séjour de 3 nuits pour 4 personnes à Villages Nature Paris, du vendredi 17h au lundi 10h.

Validité: 1 an - à dater du 26 janvier 2019, hors vacances et selon disponibilités.

Plus d’infos : Centerparcs.be