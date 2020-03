Ce samedi 28 mars, La Grande Evasion vous offre un séjour 4 étoiles au cœur des alpages

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Vous aurez jusqu’à 2021 pour profiter du séjour qu’on vous offre dans le village typique de Villard-Reculas, dans un des appartements 4 étoiles du Chalet Regain, entouré des montagnes et des plus beaux sentiers.

On continue à voyager tous ensemble par les ondes et on vous emmène découvrir la montagne en été dans la région de l’Oisans.

Descriptif du séjour

Un séjour d’une semaine (du samedi au samedi) pour 4 personnes dans un appartement 4 étoiles du Chalet Regain, dans le village de Villard-Reculas Alpe d’huez Grand Domaine. L’appartement est plein de charme, avec son style montagnard, et offre une vue magnifique sur les sommets. En plus, il est tout équipé: cuisine, 2 chambres, séjour, salle de bains... Le Chalet Regain est un point de départ idéal pour les activités "nature" au cœur du Parc National des Ecrins: rando, escalade, alpinisme, rafting,…

Infos: Ici

Validité: Jusqu’à fin juin 2021, selon disponibilités au moment de la réservation, hors vacances scolaires françaises et hors semaine Tomorrow Land. A noter que le séjour est nominatif, non cessible et non cumulable, et qu’il ne comprend pas la taxe de séjour (à régler sur place).