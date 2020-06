Ce samedi 27 juin, la Grande Evasion vous emmène en escapade à Lille

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Il vous restera encore du temps pour découvrir les musées de la métropole , le street art, la gastronomie et les boutiques branchées !

Vous poserez vos valises à l’hôtel Kanaï , à 2 pas de la Grand-Place , puis en route pour les activités insolites ! Hello Lille vous réserve 4 surprises : une promenade en 2CV dans le Vieux-Lille , une chasse au trésor autour de la bière, une balade en bateau électrique et une pause gourmande!

On commence l’été en vous offrant un séjour fun à Lille!

Séjour offert:

3 nuitées pour 2 personnes en chambre double, avec petits déjeuner, à l’hôtel Kanaï 3*, en plein cœur de Lille (voir le descriptif ci-dessus) + de nombreux avantages et activités:

Un City Pass 48h pour 2 personnes, qui octroie un accès gratuit à 29 sites et offres touristiques de Lille Métropole (Palais des Beaux-Arts de Lille, musée de l’Hospice Comtesse, musée de La Piscine à Roubaix, la Villa Cavrois à Croix, le LaM à Villeneuve d’Ascq, Lille City Tour…) et un accès gratuit aux transports en commun (métro, tramway, bus) de Lille Métropole (réseau Ilévia).

Un jeu de piste "Echappée Bière", pour découvrir de façon originale et ludique le quartier de Lille Saint-Sauveur, à l’importante histoire brassicole. Durant le parcours, 4 arrêts dégustations sont prévus dans les bars, brewpubs et brasserie du quartier.

Une "Tradi'Balade": une visite en 2CV décapotable de 30 minutes, pendant laquelle notre guide-chauffeur privé nous raconte le Vieux-Lille et ses petites rues.

Une croisière "Marins d’eau douce": 1 heure de balade fluviale en bateau 100% électrique, à piloter soi-même, sans permis et surtout silencieux, sur la Deûle (location personnelle). L’occasion de découvrir les paysages de la région lilloise, à son aise, au fil de l’eau.

Une "Pause Gourmande" chez Méert: Véritable institution lilloise, la Maison Méert, pâtisserie, salon de thé, restaurant, est mondialement connue pour sa fameuse Gaufre à la vanille de Madagascar.

Période de validité: jusqu’en 2021 inclus, sur réservation et en fonction des disponibilités. ATTENTION: le gagnant devra contacter Hello Lille min. 1 mois avant la date de séjour souhaitée afin de garantir au mieux la disponibilité de l’hébergement et des activités.