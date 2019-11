Ce samedi 23 novembre, La Grande Evasion vous emmène à l'Alpin Cocoon, aux Orres!

"On vous offre une expérience atypique à la montagne, dans un tout nouvel hôtel au concept unique en France!

Direction la station des Orres pour un séjour dans l’un des 9 cocons de l’Alpin Cocoon!

Il s’agit de suites luxueuses, chacune installée sous un dôme, au cœur de la nature, avec vue à 160° sur les sommets, accès direct aux pistes de ski, livraison du petit déjeuner, du goûter et même du matériel ski!

D’Alpin Cocoon: www.alpin-cocoon.com, un tout nouvel hôtel insolite (ouverture ce 13 décembre!) et unique en France, pour s’offrir un séjour en immersion dans la nature, mais dans un confort absolu!

Il s’agit de 9 dômes géodésiques, abritant chacun une suite cosy et contemporaine, au cœur de la nature et le long d’une piste, avec vue extraordinaire (à 160°!) sur les montagnes. Le concept unique tient non seulement à l’hébergement, mais aussi à l’accueil privilégié. Ici, on nous livre le petit déjeuner, le goûter, ainsi que le matériel de ski haut de gamme.

Une équipe est à disposition pour, par exemple, aller récupérer les forfaits skis aux caisses ou nous réserver des activités (chien de traineau, ski à l’ouverture des pistes à l’aube, vol en montgolfière, balade guidée en raquettes…).

lesorres, station ensoleillée des Hautes-Alpes, avec des sommets à 2720 mètres d'altitude (ski garanti!) au cœur d'une forêt de mélèzes, et des activités pour toute la famille.

Vous ne connaissez pas encore l’Alpin Cocoon, mais peut-être les Orres?

