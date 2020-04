Ce samedi 2 mai, La Grande Evasion vous emmène à la découverte du Cantal

Vous connaissez déjà Cantal et la région du Livradois-Forez ?

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

L’Auberge des Montagnes, où vous logerez, est exceptionnelle, installée, avec son spa, ses piscines et son resto gastronomique , en pleine nature, au cœur des Monts du Cantal."

Ce samedi, direction les parcs naturels régionaux d’ Auvergne : celui du Livradois-Forez avec Thiers, la capitale mondiale de la coutellerie; et celui des Volcans d’Auvergne, dans le Cantal , où l’on vous offre un séjour pour 2021!

On continue à voyager par les ondes et à vous faire découvrir l’Auvergne sous toutes ses facettes!

Descriptif du séjour offert:

4 nuitées pour 2 personnes à l'Auberge des Montagnes, dans le Cantal, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, dans le minuscule village de montagne de Pailherols, porte d’entrée vers le Plomb du Cantal, plus haut sommet des Monts du Cantal. Sur place: un restaurant gastronomique, un spa, une piscine intérieure et une extérieure et le départ sur de nombreux chemins de randonnées dans la nature.

Le séjour comprend aussi:

les petits déjeuners

un massage par personne offert au spa de l’auberge , avec la gamme de soins à la gentiane (LA plante des Monts du Cantal, réputée pour ses nombreuses vertus) développée par les Maisons de Montagne (le petit groupe familial à qui appartient l’Auberge des Montagnes).

Validité: Jusqu’à fin 2021, hors juillet-août et selon disponibilités au moment de la réservation.