Ce samedi 18 avril, La Grande Evasion vous offre un citytrip à Moulins, ville de Coco Chanel!

"On continue à voyager par les ondes et à vous faire découvrir l’Auvergne sous toutes ses facettes!

Ce samedi, direction Moulins, capitale de l’Allier et du Bourbonnais; une Ville d’Art et d’Histoire pleine de charme à découvrir notamment dans les pas de Coco Chanel (qui y a vécu) et à la découverte de musées uniques et de la gastronomie du Pays Bourbon. On vous y offre un séjour pour 2021 à l’hôtel Mercure Hôtel de Paris 4*, avec piscine et spa, en plein cœur historique de Moulins!

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Vous connaissez déjà l’Auvergne ? Venez partagez vos souvenirs de vacances,sur notre page Facebook La Grande Évasion.