Ce samedi 15 juin, l'asbl Adalia et la Wallonie vous donnent rendez-vous au Parc d'Enghien pour célébrer la 3ème édition de la Fête du Printemps Sans Pesticides !

Forte du succès de ses deux précédentes éditions, la Fête du Printemps Sans Pesticides prend de l’ampleur !

Placée sous le signe de la fête, elle accueillera tout au long de la journée des spectacles d’artistes de rue, des jongleurs, des cracheurs de feu, des conteuses, des troupes d’impro et de funambules. De quoi émerveiller toute la famille !

Côté musique on retrouvera Émeline Tout Court. La jeune chanteuses aux textes burlesques et humoristique s’était fait connaître en 2018 dans l’émission " The Voice " à coup d’accordéon et d’histoires à chanter.

Côté conférence, c’est Marc Knaepen et Luc Noël qui ouvrent le bal. Le duo iconique de Jardin et Loisirs, nous donnera chacun une conférence sur le thème du jardinage.

Un festival en faveur de l’environnement et de la biodiversité printempssanspesticides

Si cette journée se veut festive et ludique, l’objectif du festival est avant tout de sensibiliser un large public aux problématiques liées à l’utilisation des pesticides et de promouvoir leurs alternatives naturelles.

De 11h à 21h les visiteurs pourront ainsi découvrir des stands d’alimentation bio, des ateliers pratiques de jardinage, des jeux et des animations pour les enfants, des stands d’information et de prévention sur les pesticides, des balades nature et pour clôturer la journée, la projection du film " L’illusion Verte " de Werner Boote. À travers une série de reportages, le réalisateur nous propose de devenir des consommateurs responsables et nous alerte sur la pratique trop répondue du " Green Washing " .

Un festival convivial et familial qui s’adresse à un public de tous horizons

Initiés, curieux ou jardiniers amateurs auront l’occasion d’échanger avec les exposants, de goûter des produits bio et locaux, d’apprendre des bonnes pratiques de jardinage ou encore de (re)découvrir la biodiversité présente dans leur région et bien d’autres choses encore.

Suivez aussi notre Facebook qui présentera dans les prochains jours toutes les activités phare de cette journée.

La Fête du Printemps Sans Pesticides clôture comme chaque année la campagne wallonne du même nom " Printemps Sans Pesticides " qui cette année encore cumule pas moins de 430 actions de sensibilisation partout en Wallonie.

Infos pratiques : Le 15 juin au Parc d’Enghien (Avenue Elisabeth, 7850 Enghien) de 11h à 21h.

Entrée gratuite, accès PMR, petite restauration sur place. touts les infos Ici