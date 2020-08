Ce samedi 15 août, La Grande Evasion vous offre un citytrip à Paris

La Tour Eiffel, le Louvre, Montmartre…

Paris est l’une des villes les plus visitées du monde, mais on vous emmène la découvrir… "autrement"! Vous serez surpris par la Paris verte, la Paris des enfants, la Paris gastronomique et la Paris insolite… On y offre un séjour au très branché boutique-hôtel Mama Shelter East signé Philippe Starck, avec les visites, un dîner et les transports depuis la Belgique! Un séjour dont vous pourrez profiter jusqu’en 2021 inclus!"

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 13h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Vous avez déjà visité Paris? Venez partagez vos souvenirs de vacances,sur notre page Facebook La Grande Évasion.