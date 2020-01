Ce samedi 11 janvier, La Grande Evasion vous offre un séjour à Serfaus, dans le Tyrol

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14h et 16h et vous aurez peut-être la chance de remporter un séjour Montagne de 9 jours et 7 nuits pour deux personnes.

Le Tyrol, paradis des familles et des amoureux de la nature. Séjour de charme dans un village épargné par la circulation, comprenant d’importantes infrastructures pour les familles, les sportifs et les promeneurs. Près de 320km de sentiers balisés.

Bienvenue dans le monde des Voyages Léonard !

Aujourd'hui intégré au groupe luxembourgeois Sales-Lentz, Voyages Léonard a toujours investi sur le long terme et notre développement nous a discrètement amenés à devenir le numéro un de notre secteur. Un esprit d'entreprise fort, une gestion professionnelle, une famille Léonard soudée, des collaborateurs compétents unis autour du label "Voyages Léonard": l'implication de tous dans des valeurs éthiques de respect et d'honnêteté vis à vis de nos partenaires, voilà ce à quoi nous croyons! Un engagement fort basé sur la confiance d'une clientèle fidèle.

Depuis plus de 70 ans, l'entreprise a bâti sa réputation sur l'expertise du voyage en autocar et a diversifié ses activités. Aujourd'hui, elle est active dans : la production et la commercialisation de voyages organisés (forfaits) en autocar, en avion, en formules autocar-croisières fluviales et de vacances individuelles en voiture en partenariat avec le réseau des agences de voyages de la Belgique francophone, du nord de la France et de la Lorraine. (tour-opérateur)