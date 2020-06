Ce samedi 06 juin, La Grande Evasion vous offre un séjour bien-être en Moselle Luxembourgeoise

Les prochaines vacances seront proches, mais dépaysantes!

Ce samedi, on vous emmène en Moselle Luxembourgoise découvrir ses vignobles, sa gastronomie, ses balades entre coteaux et forêts et ses villages de charme au bord de la rivière.

Pour point de départ à vos excursions:

Pour explorer la Moselle Luxembourgeoise, tout en s’offrant des moments bien-être et gastronomiques au domaine. La Moselle luxembourgeoise est une région de charme (à 2 pas de la Belgique), traversée par la Moselle (la rivière) bordée de paysages diversifiés qui offrent une infinité de possibilités de balades à pied, à vélo ou en bateau, entre forêts, coteaux, vignobles et villages vignerons pittoresques.

Mondorf Domaine Thermal, où vous séjournerez 3 nuits en Suite, avec accès aux installations thermales et plusieurs surprises.

Ces vacances qu’on vous offre seront valables jusqu’en 2021!"

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce samedi, entre 14 heures et 16 heures et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Vous avez déjà été aux Mondorf Domaine Thermal ou en Moselle Luxembourgoise ? Venez partager vos souvenirs de vacances, sur notre page Facebook La Grande Evasion