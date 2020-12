Ce samedi 02 janvier, La Grande Evasion vous offre un séjour aux Menuires

Pour bien commencer l’année, on vous emmène prendre l’air à la montagne, au cœur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde!

Direction la station des Menuires, où on vous offre un séjour dont vous pourrez profiter jusqu’en 2022!

Avec ou sans ski, vous aurez plein de choses à faire, entre les balades en raquettes ou en traîneaux à chiens, les pistes de luge et la visite de fermes,… tout cela au milieu de panoramas époustouflants sur les sommets des Alpes!

La station est située à 1850 m d'altitude sur le domaine des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Facile d'accès, 100% skis au pied et garantie neige, elle permet d'accéder à 600 kilomètres de pistes, à des panoramas époustouflants et aux sommets les plus emblématiques des Alpes.

Nouveau cette année: le Friendly Natural Park, une zone ludique à destination des enfants avec slalom parallèle, virages relevés, bosses, tunnels et jeux imaginés autour de la faune et de la flore des montagnes.

Et parce qu'il n'y a pas que le ski, Les Menuires offrent de nombreuses autres activités: balade en raquettes et en traîneaux à chiens, soirées trappeurs, pistes de luge, visite de fermes, construction d'igloo, VTT sur neige, fun park, centres aqualudiques et sportifs, spas, Maison de l'Abeille noire, spectacles et animations, parapente, etc.

Labellisée Famille Plus, la station dispose du plus grand jardin d'enfants de France et accueille les bébés dès 3 mois.

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce samedi 02 janvier entre 13 heures et 16 heures et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe citytrip.

