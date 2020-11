Ce mercredi 11 novembre, la grande évasion vous emmène en Val de Loire pour Noël

A 4 heures de route de nos frontières, la Loire et ses célèbres châteaux des 15e et 16e siècles ont été classés Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.

Et si Noël n’était pas annulé ?

Et si on vous emmenait vivre la magie de "Noël dans les Châteaux de la Loire ? Car, dans la Vallée de Loire, les célèbres châteaux se parent, chaque année en décembre, de leurs habits de lumière et nous plongent dans des animations féeriques.

C’est ce qu’on vous fera découvrir ce 11 novembre dans une Grande Evasion spéciale et, avec l’agence Loire Secrets, on vous offrira un séjour dans le Val de Loire valable jusqu’en décembre 2021 !"

Le principe est le suivant : 1 château = 1 thème avec sa décoration féerique propre, ses festivités particulières, ses animations, ses ateliers pour les enfants…

Parmi les thèmes 2020 : les mythes et légendes de Noël (Forteresse de Chinon), Noël en lumières (Château de Langeais), les contes de Noël (Cité royale de Loches), la neige (Château royal d’Amboise), décors en papier (Château d’Azay-le-Rideau), Noël géant (Château de Cheverny), sapins de Noël (Château royal de Blois…

Et si, Covid oblige, l’événement ne devait pas être possible cette année malgré les protocoles sanitaires prévus, cette idée d’escapade enchanteresse reste valable l’année prochaine (et les suivantes) !

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce mercredi 11 novembre, entre 14 heures et 16 heures et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Vous avez déjà été dans la vallée de la Loire ou visitez les Châteaux de la Loire ? Venez partager vos souvenirs de vacances, sur notre page Facebook La Grande Evasion.