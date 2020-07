Ce mardi 21 juillet, La Grande Evasion vous offre un séjour en famille à Europa-Park

La Grande Evasion spéciale ce 21 juillet; on vous emmène en famille dans le "meilleur parc à thème du monde"!

Direction l’Allemagne pour un séjour à Europa-Park, à 3h de route de la Belgique!

On vous offre 2 nuits dans l’un des 6 hôtels thématiques du parc et 3 jours de fun à profiter de la centaine de shows et d’attractions sur le thème des différents pays d’Europe! Et ce n’est pas fini!

Le parc vous réserve aussi une plongée dans les légendes nordiques avec une soirée à Rulantica, son nouveau parc aquatique!"

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce mardi, entre 14h et 17h et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Vous avez déjà été à Europa-Park? Venez partagez vos souvenirs de vacances,sur notre page Facebook La Grande Évasion.