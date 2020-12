Ce jeudi 24 décembre, La Grande Evasion vous offre un citytrip "foot" en Andalousie!

C’est bientôt Noël et pour l’occasion on va faire plaisir aux fans d’Espagne, de citytrips et… de foot!

Ce jeudi 24 décembre, on vous emmène découvrir les stades, les clubs et les joueurs de légende, au travers des visites et activités à Séville, Grenade et Cadix sur le thème du ballon rond.

Et avec l’Office espagnol du Tourisme et La Liga, on vous offre un séjour sur place, valable jusqu’en 2022, pour à votre tour marcher dans les pas des grands champions!".

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité ce jeudi 24 décembre entre 09 heures et 11 heures et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe citytrip.

Avez-vous déjà été voir un match de La Liga en Espagne ? Venez partager vos souvenirs de vacances, sur notre page Facebook La Grande Evasion