Ce dimanche 24 février, ne manquez pas le Championnat de Belgique de Cross cup Brussels au Parc de Laeken

Le magnifique Parc de Laeken composera

le dimanche 24 février le décor de la CrossCup à Bruxelles.

La dernière manche de l’année promet joie, ambiance et épreuves de haut niveau. Les meilleurs athlètes de cross-country de Belgique s’affronteront dimanche avec un seul objectif: la victoire finale de la CrossCup.

Mais la Brussels CrossCup a également valeur de championnat de Belgique.

Le vainqueur de la manche revêtira en effet durant un an le titre prisé de Champion de Belgique. Suspense garanti.

Chez les femmes, en l’absence d’Imana Truyers, la lutte s’annonce féroce entre Nina Lauwaert et Sofie Van Accom pour le titre de championne de Belgique et la victoire finale en CrossCup. Les deux jeunes femmes ont déjà livré plusieurs duels cette année et les lauriers ne devraient pas leur échapper à Bruxelles. Hanna Vandenbussche et Hanne Verbruggen font figure d’outsiders de service.

Côté masculin, on peut s’attendre à tout. Pour la première fois de la saison, tous les ténors sont présents. Le vice-champion d’Europe Isaac Kimeli défend son titre à Bruxelles, mais la concurrence sera forte. Lander Tijtgat, vainqueur à Rotselaar, Robin Hendrix et Jeroen D’hoedt se mêleront à la lutte pour les prix. Et que penser de Soufiane Bouchikhi?

Le lauréat de la CrossCup l’an dernier est entièrement remis de sa blessure et il entend conférer un peu d’éclat à sa saison hivernale en décrochant le titre de champion de Belgique.



Vous êtes prévenus, c’est une journée de sport du plus haut niveau à Bruxelles à ne pas manquer…



Rendez-vous le dimanche 24 février au Parc de Laeken

pour une journée ensoleillée de cross-country.

Ouverture des caisses dès 8h!

Pour plus d’informations : www.crosscup.be