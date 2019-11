Ce dimanche 1er décembre dans Ces Années-Là, tentez de remporter " Morceaux d'Amour " le triple best of de Marc Lavoine.

Marc Lavoine est à l’honneur , ce dimanche, dans Ces Années Là dès 10h30 sur VIVACITE

Le triple best of de Marc Lavoine " Morceaux d’amour " est disponible.

Un événement pour l'un des auteurs et interprètes les plus aimés depuis plus de trois décennies.. (53 titres, ses plus grandes chansons dont 7 inédites)

La carrière de l'artiste est d'évidence une longue histoire d'amour entre son public et lui, depuis les premiers jours, ceux qui révélèrent un jeune homme au charme

mutant, à la voix basse et pourtant lumineuse, jetant ses propres mots dans l'arène d'une pop française à jamais marquée par une collection de tubes et

chansons majeures, sur lesquelles il a toujours tenu la plume.