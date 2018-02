Carnaval de Malmédy

Le Cwarmê

Un esprit frondeur mêlé de convivialité et de gentillesse coule depuis des temps immémoriaux, dès le plus jeune âge et jusqu'au dernier souffle, dans les veines des Malmédiens. C'est dire que si rien n'était organisé officiellement, le Cwarmê serait, vivrait, éclaterait quand même dans toute son authenticité. Nous nous apprêtons donc bientôt à vivre le 560ème Cwarmê de l'histoire.

Le Cwarmê s'est chargé d'histoire et de vécu populaire au fil des siècles, et s'est enrichi de légendes ou de coutumes venues à pied de la nuit des temps. Les masques traditionnels –ils sont au nombre de quinze- en portent les traces. Tous ces costumes prestigieux, qui ne sortent que le dimanche, forment ce jour-là un incroyable patchwork de couleurs et d'images de l'histoire locale, mêlées joyeusement d’abord dans un cortège dit " de parade " et ensuite, dans un carnaval de rues, où chacun se déplace comme bon lui semble, jusqu’à la tombée du jour : c’est le moment des bânes corantes (bandes courantes) débridées.

Prolongeant encore ces réjouissances ancestrales, la journée du lundi est celle des rôles, représentations humoristiques sur tréteaux ambulants, survivances du théâtre populaire de jadis.

La fête se prolongera encore le mardi-gras, journée des " Mâssîs toûrs " où les sociétés sortent individuellement avant le brûlage de la Haguète, programmée à 19 heures sur le sablon de la place Albert Ier (so l’ Martchî). Cette manifestation marquera la fin officielle du carnaval.

Les Malmédiens et tous leurs amis se préparent longtemps à l’avance à leur grand-messe de carnaval, car dans cette fête, tout est rituel, traditionnel, presque sacré. Pendant les quatre jeudis-gras qui précèdent la quadragésime, ils se déguiseront déjà, se mettront " en condition ", répéteront les innombrables chansons locales. Et puis, le samedi de l’ouverture, des larmes couleront et des frissons parcourront les échines lorsque résonneront les premières notes de la solennelle " Marche du Trouv’lê ", après que celui-ci aura reçu, des mains du bourgmestre, sa panûle (pelle de brasseur), le sceptre qui symbolisera son pouvoir durant le carnaval.

Le Cwarmê est unique dans sa structure et dans son essence. Il est probablement une synthèse de ce qu’ont pu être les fêtes populaires en Wallonie et en Europe Occidentale il y a bien longtemps. Le carnaval de Malmedy est bien loin d’une manifestation commerciale d’envergure, d’un défilé de chars et de groupes certes rutilants mais venus de partout à la fois ou d’un catalogue de traditions éparses et hétérogènes. Les Malmédiens font leur fête entre eux et avec leurs voisins et amis proches, selon des traditions profondément enracinées et entretenues. Ils y invitent le monde à partager leur joie, dans un esprit bon enfant bien éloigné de tout débordement, de toute grivoiserie, de toute vulgarité. Mauvais goût, s’abstenir !

Binv’nou à Mâm’dî èt ...à vosse santé, Mèssîre Cwarmê !

Programme:

Jeudi-Gras → 18, 25/01 & 01, 08/02

Jeudi 08/02 → 16h30 : " Grand bal d’enfants masqués et travestis "

Samedi 10/02 → Départ Place Albert 1er – 16h15 : " Cortège carnavalesque " – 700 participants

Dimanche 11/02

→ 13h00 : " Danse de la Haguète " – Place Albert 1er

→ 14h00 : " Grand cortège folklorique " – 2.500 participants – Départ Place de Rome

→ 18h00 : " Bouquet musical final " – Place Albert 1er

Lundi 12/02 → 14h00 et 16h30 : " Journée des rôles " - Revues satiriques sur scènes ambulantes

Mardi 13/02 → 19h00 : " Brûlage de la Haguète " - Place Albert 1er