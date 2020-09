BXL TOUR vous fixe rendez-vous le dimanche 13 septembre

Cette année, la course de 40 km à vélo dans les rues de la capitale aura lieu le dimanche 13 septembre.

Avec un parcours de 40 km identique à celui de la dernière édition et à celui emprunté par le contre-la-montre du Grand Départ du Tour de France, il traversera plusieurs communes de Bruxelles et permettra aux participants de (re)découvrir notre magnifique capitale à vélo.

Ce rendez-vous convivial sera également l'occasion de partager la volonté de la Ville de Bruxelles d'encourager la mobilité douce et de se réapproprier la Ville.

Vu la situation sanitaire, quelques aménagements seront faits pour que cet événement puisse avoir lieu dans le respect des mesures d'hygiène et des gestes barrières.

La Ville de Bruxelles et les organisateurs suivent de près l’évolution de la situation sanitaire et si de nouvelles décisions devaient être prises, elles seront communiquées dès que possible.