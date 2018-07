Vivacité vous préente la 31ème édition du " Belgian Open " !

Le plus grand tournoi de tennis handisport en Belgique, classé ITF et qui équivaut à un " ATP 500 " sur le circuit professionnel valide. Cet événement rassemble plus de 70 sportifs du top 10 mondial issus de plus de 20 nationalités des 5 continents.

"Un rassemblement des plus grands athlètes de tennis en chaise du monde. C'est ainsi qu'on pourrait définir le Belgian Open. Organisé chaque année à Namur, il voit défiler les meilleurs joueurs de la planète et se dérouler les plus belles rencontres du circuit. Messieurs, dames, quads, juniors, toutes les catégories y sont représentées. Mais le tournoi ne s'arrête pas au côté sportif : il est aussi une formidable aventure humaine."

